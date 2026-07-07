İran’dan Almanya'ya ‘Hürmüz’ tepkisi: Utanç verici

“Alman Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı hakkındaki söylemleri tamamen utanç vericidir. Almanya, İran'a yönelik askeri saldırganlıktaki suç ortaklığından dolayı tamamen sorumlu tutulmalı ve saldırı suçuna aktif katılımının ağır bedelini üstlenmelidir. Berlin rejimi, ne kadar saldırgan bir tavır sergilerse sergilesin, bu yasa dışı savaşta üstlendiği rol ve İran halkına karşı işlenen savaş suçları konusundaki sorumluluğundan kaçamaz”