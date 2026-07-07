İran’dan Almanya'ya ‘Hürmüz’ tepkisi: Utanç verici
10:07, 07/07/2026, Salı
DHA
İsmail Bekayi - Johann Wadephul
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Hürmüz Boğazı açıklaması ‘utanç verici’” dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
İsmail Bekayi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamasını ‘gerçeğin çirkin bir çarpıtması’ olarak değerlendirerek, Goethe'nin Faust eserindeki şeytani karakter Mephistopheles'in söylemlerine benzetti. Almanya'nın İran'a yönelik saldırılarda rol oynadığını öne süren Bekayi,
ifadelerini kullandı.
“Alman Dışişleri Bakanı'nın Hürmüz Boğazı hakkındaki söylemleri tamamen utanç vericidir. Almanya, İran'a yönelik askeri saldırganlıktaki suç ortaklığından dolayı tamamen sorumlu tutulmalı ve saldırı suçuna aktif katılımının ağır bedelini üstlenmelidir. Berlin rejimi, ne kadar saldırgan bir tavır sergilerse sergilesin, bu yasa dışı savaşta üstlendiği rol ve İran halkına karşı işlenen savaş suçları konusundaki sorumluluğundan kaçamaz”
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İran'ın uluslararası bir nakliye rotası olan Hürmüz Boğazı'nı ‘yasa dışı’ şekilde mayınladığını belirterek, Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlemeye yönelik herhangi bir uluslararası operasyonun maliyetini İran'ın karşılaması gerektiğini söylemişti.
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Başlıklar :i̇ranalmanyahürmüz boğazı
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