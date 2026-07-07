Paha biçilemez mücevherler çalındı

Fransa’nın başkenti Paris’te geçtiğimiz sene Louvre Müzesi’nde soygunun ardından önceki gün de Bas-Rhin bölgesindeki bir müzede yeni bir hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, soygun Wingen-sur- Moder şehrindeki Lalique Müzesi'nde gerçekleştirildi. Hırsızlar, Fransız cam ve mücevher ustası Rene Lalique'e ait yaklaşık 650 eserin sergilendiği müzenin giriş kapısı ile altı vitrinini kırdı. Soygunda milyonlarca avro değerindeki mücevherler çalındı.

GÜVENLİK SİSTEMİ DEVREDEYDİ

Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, çalınan mücevherlerin sanatçı Lalique'e ait eşsiz parçalar olduğunu söyledi. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Dorschner, hırsızların müzeye girdiği sırada alarmların ve güvenlik sisteminin devrede olduğunu bildirdi. Soygunun birkaç maskeli hırsız tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

3 YILDA 4 MÜZE SOYULDU

Fransa'da son üç yılda 4 müzede soygun gerçekleştirildi. Paris'in 3. Bölgesi'nde bulunan Cognacq- Jay Müzesi'nde 20 Kasım 2024'te aydınlanma dönemine ait objelerin bulunduğu sergi hırsızların hedefi olmuştu. 16 Eylül 2025'te, Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nden de çalınan eserler arasında 18. yüzyılda Bolivya'nın bağışladığı külçeler, 1833'te Rus Çarı 1. Nikola'nın hediye ettiği parçalar, 19. yüzyılın ikinci yarısında California'da keşfedilen külçeler ve 1990'da Avustralya'da bulunan 5 kilogramdan fazla külçe yer almıştı. Paris'te yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te büyük bir soygun yapılmıştı. Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nin hedef alındığı yedi dakika sürmüştü. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Haute-Marne bölgesine bağlı Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nde de 20 Ekim 2025'te soygun gerçekleştirilmişti. Olayda değerinin 90 bin avro olduğu tahmin edilen 18. ve 19. yüzyıla ait altın ve gümüş madeni paralar çalınmıştı.

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