Rusya'da Apple ID ve Google ID kullanımına para cezası

Yunanistan'da 'merkezleşen Türkiye' korkusu: Nasıl başa çıkacağız?

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'ye müjdeli haber vereceğini duyurmuştu. Emekli Yunan istihbaratçı Savvas Kalenderidis, ülkesinin basınına yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye’nin kenardaki bir NATO ülkesinden merkezi bir NATO ülkesi haline gelmesi'nin endişe verici olduğunu söyledi. İsrail ve Yunanistan'a 'başa çıkın' çağrısı yapan Kalenderidis, "Asıl gelişme bu, F-35’ler değil.” diye konuştu.