Rusya'da Apple ID ve Google ID kullanımına para cezası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayladığı yeni dijital güvenlik yasasıyla birlikte, internet sitelerinde kullanıcıların yabancı servisler üzerinden yetkilendirilmesine idari para cezası getiren düzenleme yürürlüğe girdi. Apple ID ve Google ID gibi küresel sistemlerin kullanımını yasaklayan ve ihlal durumunda şirketlere ağır yaptırımlar öngören karar sonrası, ülkedeki platformlar kullanıcılara alternatif Rus altyapılarına geçiş bildirimleri göndermeye başladı.
Rusya'da internet sitelerinde kullanıcıların Apple ID ve Google ID dahil yabancı servisler üzerinden yetkilendirilmesine idari para cezası öngören düzenleme yürürlüğe girdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 26 Haziran'da imzaladığı yeni düzenlemeye göre, Rusya'daki kullanıcıların internet sitelerine giriş ve yetkilendirme işlemleri Rus telefon numarası, Gosuslugi adlı kamu hizmeti uygulaması gibi sistemler üzerinden yapılabilecek. Söz konusu kuralın ihlali halinde vatandaşlara, yetkililere ve şirketlere para cezası uygulanacak.
Yerli teknolojinin kullanılması öncelikli
Rusya'da faaliyet gösteren bazı servisler, kullanıcılara Apple ID ve Google ID üzerinden yetkilendirmenin kullanılamayacağına dair bildirim göndermeye başladı.
Rusya, son yıllarda dijital platformlarda yerli teknoloji altyapısının kullanılmasını ve kullanıcı verilerinin ülke içinde korunmasını önceleyen düzenlemeleri artırıyor.
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