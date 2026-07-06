TCG Oruçreis'ten bir ilk: Türk Deniz Kuvvetlerinin hünerlerini New York'ta sergiledi
Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki modern savaş gemilerinden TCG Oruçreis, NATO görevi kapsamındaki FLEETEX-250 tatbikatını tamamlayarak ABD'nin 250’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere New York’a ulaştı. 2025 yılında başarıyla tamamlanan Barbaros Yarı Ömür Modernizasyonu sayesinde yerli ve milli savaş yönetim sistemleri, yeni nesil radarlar ve gelişmiş elektronik harp kabiliyetleriyle donatılan TCG Oruçreis, hizmete girişinden bu yana ABD'ye ilk kez liman ziyareti gerçekleştirerek Türk bayrağını Hudson Nehri’nde dalgalandırdı.
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan TCG Oruçreis, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevi kapsamında ABD'nin ev sahipliğindeki FLEETEX-250 tatbikatına katılım sağladı.
Başarılı geçen tatbikatın ardından savaş gemisi, ABD’nin 250’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere New York şehrine ulaştı.
TCG Oruçreis, hizmete girdiği tarihten bu yana Amerika Birleşik Devletleri topraklarına ilk kez bir liman ziyareti gerçekleştirmiş oldu.
Gemi, Norfolk liman ziyareti ve icra edilen askeri tatbikatların ardından 3 Temmuz tarihinde New York limanına demirledi.
TCG Oruçreis, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen International Naval Review-250 (INR-250) törenlerinde diğer ülkelerin deniz unsurlarıyla birlikte yer aldı.
Dünyanın dört bir yanından askeri gemilerin katıldığı küresel etkinlikler boyunca Türk bayrağı Hudson Nehri üzerinde dalgalandırıldı.
New York'taki resmi programını ve askeri diplomasi faaliyetlerini tamamlayacak olan TCG Oruçreis’in 8 Temmuz tarihinde İrlanda’nın Dublin kentine doğru hareket etmesi planlanıyor.
Gerçekleştirilen kapsamlı modernizasyon sayesinde gemi; yeni nesil radarlar, gelişmiş savaş yönetim sistemi ve elektronik harp kabiliyetleriyle donatılarak geleceğin harekat ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.
TCG Oruçreis, üstlendiği bu uluslararası misyonla Türk Deniz Kuvvetleri’nin disiplinini, köklü denizcilik kültürünü ve küresel deniz güvenliğine sağladığı katkıları dünya kamuoyuna sunma fırsatı buldu
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