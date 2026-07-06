TCG Oruçreis'ten bir ilk: Türk Deniz Kuvvetlerinin hünerlerini New York'ta sergiledi

Dünya devlerinin gözü önünde üstün başarı: MKE TOLGA 7 farklı senaryoda kamikaze dronları gökyüzünden sildi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), savunma sanayiinde ezber bozan yeni nesil Yakın Hava Savunma Sistemi MKE TOLGA ile uluslararası arenada gövde gösterisi yaptı. 24 ülkeden 64 askeri katılımcının nefesini tutarak izlediği zorlu test atışlarında TOLGA; Şahid tipi kamikaze dronlar başta olmak üzere tüm dron tehditlerini 7 farklı senaryoda %100 başarıyla imha etti. Soft-kill (elektronik baskılama) ve hard-kill (fiziki imha) kabiliyetlerini tek bir sistemde birleştiren TOLGA, dünyaya Türkiye'nin "Etkili, Basit ve Ucuz" (EBU) katmanlı hava savunma gücünü kanıtladı.