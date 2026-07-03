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Rüşvet vererek sınav sorularını çaldılar

Rüşvet vererek sınav sorularını çaldılar

04:003/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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Türkiye'nin köklü tıp fakültelerinden biri olan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi, sınav sorularının sızdırılmasıyla sarsıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘Dönem 3 Yıl Sonu Teorik Sınavı’na ait soruların rüşvet karşılığı temin edildiği tespiti üzerine sınav iptal edildi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Skandal olay, üniversitede infiale yol açtı.

YENİ SINAV BUGÜN

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından resmi yazıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bildirildi. Bunun üzerine Fakülte Yönetim Kurulu, 24 Haziran’da olağanüstü toplandı. Emniyet birimlerinden gelen bilgi ve soruşturma dosyasındaki tespitler doğrultusunda “sınav güvenliğinin tamamen ortadan kalktığı” değerlendirmesine varılıp, ‘Dönem 3 Yıl Sonu Teorik Sınavı’ oy birliğiyle iptal edildi. Sınav bugün yenilenecek.

SORULARI ÇALAN İSRAİL VATANDAŞI

SDÜ yönetimi, olayın akademik ve idari boyutunu araştırmak üzere disiplin soruşturması başlattı. Savcılık ve emniyet ekipleri de rüşvet organizasyonunun nasıl kurulduğunu, sınav sorularının kimler tarafından dışarı çıkarıldığını ve kimlere ulaştırıldığını araştırıyor. Olaya karıştığı iddia edilen 6 öğrenci ve 1 öğretim görevlisinin ifadeleri alındı. İddialara göre sınav sorularını rüşvet karşılığında temin eden öğrenci, İsrail ve Azerbaycan vatandaşı Canpolad Bagirzada. Sosyal medya profili dikkat çeken Bagirzada'nın yakın çevresine kendisini "Siyonist" olarak tanıtıp, bununla övündüğü de edinilen bilgiler arasında.

ŞÜPHELİNİN SINAVA KATILMASINA TEPKİ

Gözaltına alınıp kısa süre sonra serbest bırakılan Bagirzada'nın, bugün yenilenen sınava da katılacağı öğrenildi. Sınavın topluca iptal edilmesi nedeniyle fakülte yönetimine tepki gösteren öğrenciler, bu duruma da aşırı tepkili. Birkaç kişinin karıştığı usulsüzlük nedeniyle herkesin cezalandırıldığını belirten öğrenciler, ortak açıklama yaptı: “Emeğimizle aldığımız notlar yok sayıldı ve çok dar bir zaman diliminde yeniden sınava girmek zorunda bırakılıyoruz.”




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