Rüşvet vererek sınav sorularını çaldılar

SDÜ yönetimi, olayın akademik ve idari boyutunu araştırmak üzere disiplin soruşturması başlattı. Savcılık ve emniyet ekipleri de rüşvet organizasyonunun nasıl kurulduğunu, sınav sorularının kimler tarafından dışarı çıkarıldığını ve kimlere ulaştırıldığını araştırıyor. Olaya karıştığı iddia edilen 6 öğrenci ve 1 öğretim görevlisinin ifadeleri alındı. İddialara göre sınav sorularını rüşvet karşılığında temin eden öğrenci, İsrail ve Azerbaycan vatandaşı Canpolad Bagirzada. Sosyal medya profili dikkat çeken Bagirzada'nın yakın çevresine kendisini "Siyonist" olarak tanıtıp, bununla övündüğü de edinilen bilgiler arasında.