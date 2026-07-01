127 yıllık hapis cezası hamileliği nedeniyle ertelenmişti: Firari kadın 8'inci çocuğuna hamile

7 ÇOCUĞU NEDENİYLE CEZASI ERTELENDİ, 8'İNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLE OLDUĞU BELİRLENDİ





Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi Memurlar Sokak'taki eve düzenlenen operasyonda Elif Ş. yakalanarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede, yaşları 2,4,6,8,9,10 ve 12 olan 7 çocuğu bulunduğu için daha önce de yakalanmasına rağmen hamilelikleri nedeniyle serbest bırakılan şüphelinin 8'inci çocuğuna da 3 aylık hamile olduğu tespit edildi.