Bilişim yoluyla hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Iğdır’da "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.