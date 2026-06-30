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33 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Çarşıda gezerken yakalandı

33 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Çarşıda gezerken yakalandı

10:3030/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
AA
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Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da çeşitli suçlardan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşıda gezdiği sırada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin yoğun olduğu merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Koşarak kaçan bu kişi, ekiplerin kovalamacası sayesinde girdiği sokakta yakalandı.

Kolunda "İlker" yazılı dövme bulunan ve üst aramasında sahte nüfus cüzdanı çıkan şüpheli, kimliğinin belirlenmesi için emniyete götürüldü.

Yüz tanıma sistemiyle yapılan araştırma ve parmak izi incelemesi sonucunda bu kişinin, çoğu dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda suçtan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İlker Cöddü (31) olduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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