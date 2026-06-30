33 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Çarşıda gezerken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin yoğun olduğu merkez Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Yüz tanıma sistemiyle yapılan araştırma ve parmak izi incelemesi sonucunda bu kişinin, çoğu dolandırıcılık olmak üzere çok sayıda suçtan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İlker Cöddü (31) olduğu belirlendi.