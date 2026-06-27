ABD'de yakalanan Umut Altaş hakim karşısına çıkacak: 'Türkiye’ye iade edilmek istiyorum'

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya yaklaşılıyor. Hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD’de hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.









Duruşma salı günü yapılacak





ABD’nin New York kentinde gözaltına alınmasının ardından Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) Pennsylvania eyaletindeki gözetim merkezine sevk edilen Umut Altaş’ın ilk duruşması 30 Haziran Salı günü yerel saatle 09.00’da yapılacak.





Altaş’ın duruşmaya tutulduğu ICE gözetim merkezinden uzaktan bağlantı yoluyla katılacağı bildirildi.









"Türkiye’ye iade edilmek istediğini söyledi"





Umut Altaş’ı tutulduğu ICE gözetim merkezinde ziyaret eden ve ABD’de avukatlık yapan adı açıklanmayan bir kişi yaptığı açıklamada, Altaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.





Bulut, duruşmada Altaş’ın Türkiye’ye iade edilmeyi kabul edebileceğini belirterek, "Altaş’ı hücrede tutuyorlar. Yaptığımız görüşmede Türkiye’ye iade edilmek istediğini söyledi. Hatta Gülistan Doku’nun ölümüne ilişkin Türkiye’de savcıyla görüşüp, bedeninin bulunduğu yeri göstereceğini ifade etti" dedi.





Hakkında Türkiye’ye iade edilmesi yönünde yakalama kararı bulunan Umut Altaş’ın, salı günkü duruşmada iade sürecine ilişkin tutumunu ortaya koyması bekleniyor. Duruşmadan çıkacak kararın, Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor.









Gülistan Doku soruşturmasında kritik süreç





Türkiye’nin yıllardır yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Firari durumda bulunan Umut Altaş hakkında ise Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılmıştı. ABD Polis Teşkilatı (USMS) ile Interpol Washington ve İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi’nin (HSI) New York ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda Altaş, 22 Mayıs’ta ABD’de yakalanarak gözaltına alınmıştı.









Altaş, ABD’de farklı suçlamalarla da yargılanıyordu





Altaş’ın ABD’de farklı suçlamalarla da yargılandığı ortaya çıkmıştı. Altaş’ın 1 Aralık 2025’te ABD’de gözaltına alındığı ve hakkında "tutuklamaya direnme", "sahte kimlik kullanma", "kasten fiziksel yaralanmaya yol açma", "devletin işleyişini engelleme" ve "ikinci derecede fiziksel temasla taciz" suçlamalarıyla dava açılmıştı.







