Cinayet şüphelileri tespit edildi: 20 yıllık soruşturma aydınlatıldı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen soruşturma sonucunda 2006 yılından bu yana haber alınamayan Gülcan Yazıcı'nın öldürüldüğü belirlendi.

Kapsamı genişletilen araştırmada 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları inceleyen ekipler, yapılan DNA eşleşmesiyle kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadının Gülcan Yazıcı olduğunu tespit etti.