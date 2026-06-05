Cinayet şüphelileri tespit edildi: 20 yıllık soruşturma aydınlatıldı

Samsun'da 2006 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'nın cinayete kurban gittiği belirlendi. Bin kişilik kayıp listesini inceleyen ve DNA eşleşmesiyle mezarı tespit eden JASAT ekiplerinin 20 yıllık karanlık dosyayı aydınlatmasının ardından iki kişi tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen soruşturma sonucunda 2006 yılından bu yana haber alınamayan Gülcan Yazıcı'nın öldürüldüğü belirlendi.
Kapsamı genişletilen araştırmada 1000 kişilik kayıp listesi ve tüm bağlantıları inceleyen ekipler, yapılan DNA eşleşmesiyle kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadının Gülcan Yazıcı olduğunu tespit etti.
Gülcan Yazıcı'nın öldürülmesine ilişkin O.O, B.A. ve N.Y. jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Samsun'un Bafra ilçesindeki adreslerinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, JASAT ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Dini nikahla yaşadığı Osman Orta ve arkadaşı Akyürek tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 20 yıl önce 7,65 milimetre çapında mermiyle başından vurulan Gülcan Yazıcı cinayetine ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen dini nikahla birlikte yaşadığı Osman Orta ile arkadaşı Bayram Akyürek, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Yazıcı'nın kardeşi N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.