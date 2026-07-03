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Balkondan eve girmek isteyen koca KADES’le yakalandı

Balkondan eve girmek isteyen koca KADES’le yakalandı

13:493/07/2026, Cuma
IHA
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Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen E.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen E.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da boşanma aşamasındaki eşini tehdit ettiği iddia edilen ve hakkında önleyici tedbir kararı bulunan şahıs, balkondan eve girmeye çalışırken eşinin KADES uygulaması üzerinden yardım istemesi ile gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.N.Ş. (29) adlı kadın, eşi E.Ş.’nin (30) sürekli alkol kullandığını, kendisini tehdit ettiğini ve boşanma sürecinde olduklarını belirterek şikayetçi oldu. Can güvenliğinden endişe ettiği için babaevine döndüğünü, eşiyle boşanma konusunda anlaşmalarına rağmen eşinin Ordu’nun Fatsa ilçesinden yanına bıçak alarak Samsun’a geleceğini öğrendiğini ifade eden kadın, polise şikayette bulundu.

Polis tarafından aynı gün gözaltına alınan E.Ş., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BALKONDAN TIRMANIRKEN YAKALANDI

Gece saat 23.30 sıralarında K.N.Ş., babaevinde bulunduğu sırada eşinin evin balkonuna tırmanması üzerine KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. Evin balkonuna çıkarak içeri girmeye çalıştığı ileri sürülen E.Ş., kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen E.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



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