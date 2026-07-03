Balkondan eve girmek isteyen koca KADES’le yakalandı

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.N.Ş. (29) adlı kadın, eşi E.Ş.’nin (30) sürekli alkol kullandığını, kendisini tehdit ettiğini ve boşanma sürecinde olduklarını belirterek şikayetçi oldu. Can güvenliğinden endişe ettiği için babaevine döndüğünü, eşiyle boşanma konusunda anlaşmalarına rağmen eşinin Ordu’nun Fatsa ilçesinden yanına bıçak alarak Samsun’a geleceğini öğrendiğini ifade eden kadın, polise şikayette bulundu.