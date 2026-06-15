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Tokat'ta gelin dehşeti: Tartıştığı kayınpederini darbederek öldürdü

Tokat'ta gelin dehşeti: Tartıştığı kayınpederini darbederek öldürdü

23:3515/06/2026, Pazartesi
IHA
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Tokat’ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı
Tokat’ta kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Tokat'ın Artova ilçesinde yaşayan Azerbaycan uyruklu K.V., henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladığı 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici'yi darp etti. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan ve hastaneye kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybederken, zanlı gözaltına alındı.

Tokat’ın Artova ilçesindeki Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında evin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini darbetti. İddiaya göre K.V.’nin darbesi sonucu yere düşen Mustafa Cici için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Artova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Artova Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında K.V. gözaltına alınırken, şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



#Şiddet
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#Kayınpeder
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