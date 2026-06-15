KADES ihbarında şehit oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yapılan ihbara müdahale etmek için olay yerine giden Polis Memuru Tayfun Baş, uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu.

İHBAR ÜZERİNE GİTTİ

Olay, önceki gece Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'taki bir güzellik merkezinde meydana geldi. İş yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Üstçavuş Gökhan Y. ile eski eşi Hande S. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Hande S., telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekiplerinden Polis Memuru Tayfun Baş ve Hande S. Gökhan Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Tayfun Baş ile Hande S. ağır yaralandı. Gökhan Y. ise daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tayfun Baş ve Gökhan Y. Menteşe Devlet Hastanesi'ne, Hande S. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan polis memuru Tayfun Baş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hande S. ile Gökhan Y.'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.Naaşı Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Baş için uğurlama töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Tabutun başına gelen şehidin eşi Özlem Baş, “Ben ağlamayacağım. Sen şehit oldun aslan kocam, sen cennete gidiyorsun. Kızım, baban melek oldu ve bizi her zaman koruyacak” sözleriyle eşine veda etti. İki çocuk babası olan şehit Baş'ın ikinci çocuğunun 17 günlük olduğu belirtildi. Baş’ın cenazesi Muğla’daki törenin ardından Denizli’ye getirilirerek Müftü Ahmet Hulusi Camii’nde cenaze töreni yapıldı. Şehit Baş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’taki polis şehitliğine defnedildi.







