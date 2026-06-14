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Bakan Çiftçi Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılını kutladı

Bakan Çiftçi Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılını kutladı

11:3814/06/2026, Pazar
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İçişlşeri Bakanı Mustafa Çiftçi
İçişlşeri Bakanı Mustafa Çiftçi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, teşkilatın Türkiye'nin dört bir yanında devletin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam ettiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehitlerin aziz hatırasını, milletin duasını ve devletin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Jandarmanın şanlı mazisinden aldığı güçle görevini sürdürdüğünü vurgulayan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin duasını ve devletimizin emanetini 187 yıldır onurla taşıyan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Şanlı mazisinden aldığı güçle Jandarmamız; ülkemizin dört bir yanında devletimizin vakarını, adaletini ve kudretini temsil etmeye devam etmektedir. Kimi zaman terörle mücadelede sarsılmaz bir irade, kimi zaman afette ilk uzanan el, kimi zaman da vatandaşımızın en zor anında yanında duran güven kapısı olmuştur.

Bu kutlu teşkilatın her bir mensubu; vazife şuuru, cesareti, sadakati ve milletine bağlılığıyla devlet-millet bağının en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır. Vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor; görevleri başındaki tüm Jandarma personelimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar, Jandarmamızı da daima güçlü ve muzaffer eylesin.




#Mustafa Çiftçi
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