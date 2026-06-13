Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

23:4413/06/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Olayın ardından kaçan Uğur E.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayın ardından kaçan Uğur E.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan Sinan Güleç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın, taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Alatarla köyünde Uğur E. ile Sinan Güleç (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uğur E., akşam saatlerinde iş yerine gittiği Güleç'e ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Güleç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Uğur E.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.


#Kastamonu
#kavga
#silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr! LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİR!