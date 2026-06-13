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Osmaniye'de akrabalar arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de akrabalar arasında silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

18:3213/06/2026, السبت
AA
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Polis, hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan T. ve oğlu Alperen T. ile kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis, hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan T. ve oğlu Alperen T. ile kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan T. hayatını kaybederken, Yusuf T'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde, akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu İrfan T. ve oğlu Yusuf T. ile akrabaları Sinan T. ve oğlu Alperen T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İrfan T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Yusuf T'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, hafif yaralanan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Sinan T. ve oğlu Alperen T. ile kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.


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