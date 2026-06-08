Beylikdüzü metrobüste 'yan bakma' kavgası: Bir kişi öldü

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre B.B. ve Berabre yolculuk yaptığı babası M.B. ile Ferdi A. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi A. metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi A. arasında çıkan tartışma dışarıda tekrar başladı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavga'ya dönüştü. Kavgada, Ferdi A. bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı