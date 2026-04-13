Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Park halindeki minibüs alev aldı: Yangın otomobile sıçradı

23:4113/04/2026, lundi
DHA
Sonraki haber
Alevler kısa sürede büyüyüp yan araca sıçradı.
İstanbul’da park halindeki servis minibüsünde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi, “Araba cayır cayır yandı” sözleriyle yaşananları anlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde park halindeki servis minibüsünden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki otomobile sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Kartopu Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 34 LAL 107 plakalı servis minibüsünde yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki 34 EN 721 plakalı otomobile sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

"Araba cayır cayır yandı"

Yanan servis minibüsünün şoförü Hidayet Güven, "Arabayı park ettim, yukarı çıktım. Komşular 'araba yanıyor' diye haber verdi. Araba cayır cayır yandı" dedi.



#İstanbul
#Avcılar
#Minibüs
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
