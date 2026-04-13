'Yan bakma' kavgası parkta vahşete dönüştü: Sopalı saldırı

İstanbul Bayrampaşa’da daha önce “yan bakma” meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişiler parkta karşılaşınca tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. 20 yaşındaki E.C.B. ile 17 yaşındaki K.T.S., 16 yaşındaki M.M.’yi sopalarla darbederek yaraladı. Saldırı anlarını sosyal medyada paylaşan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
Sopalarla darbettiler
Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet yaşanan M.M., E.C.B., K.T.S. parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada K.T.S. ve E.C.B. sopalarla M.M.'yi darbettii. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen M.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyı sosyal medyadan paylaştılar
Tartışmada M.M.'yi darbettikleri anları sanal medya hesaplarından paylaşan E.C.B., K.T.S. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.