'Yan bakma' kavgası parkta vahşete dönüştü: Sopalı saldırı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde daha önce aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet olan kişiler parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada E.C.B.(20), K.T.S.(17) sopalarla M.M.(16)'yi darbetti. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşananları sanal medya hesaplarında paylaşan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce 'yan bakma' meselesi nedeniyle husumet yaşanan M.M., E.C.B., K.T.S. parkta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada K.T.S. ve E.C.B. sopalarla M.M.'yi darbettii. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen M.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.