YKS soru kitapçıkları geri veriliyor mu? YKS kitapçıkları sınav sonunda geri alınabilir mi?

Türkiye'nin en büyük sınav organizasyonlarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için beklenen gün geldi. Yaklaşık 2,5 milyon adayın üniversite hayaline ulaşabilmek için ter dökeceği sınav maratonu, yarın gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı yapılacak sınav için tüm hazırlıklar tamamlanırken, adaylar son kez sınav giriş belgelerini ve sınav kurallarını kontrol ediyor.

1 /3 Aylar süren hazırlık sürecinin ardından milyonlarca öğrencinin kaderini etkileyecek YKS heyecanı kapıya dayandı. ÖSYM tarafından organize edilen sınav maratonu, yarın saat 10.15'te başlayacak TYT oturumuyla start alacak. Türkiye genelinde binlerce okulda gerçekleştirilecek sınavda adaylar, hayalini kurdukları üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için bilgi ve birikimlerini ortaya koyacak.

2 /3 KİTAPÇIKLAR NEDEN GERİ VERİLMİYOR? Soru kitapçıklarının adaylara verilmesi, kopya ve paylaşım risklerini artırabilir. ÖSYM, “Temel Soru Kitapçığı” kapsamında sadece sınav bitiminde yayımlanan sınırlı sayıdaki soruları paylaşır; tüm soru kitapçıları gizli kalır.