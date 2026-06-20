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YKS SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?

14:1920/06/2026, Cumartesi
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) heyecan sürerken, milyonlarca adayın gözü şimdiden sonuç tarihine çevrildi. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar, sınav performanslarının karşılığını alacakları günü beklemeye başladı. Üniversite tercih sürecine yön verecek sonuçların açıklanacağı tarih ise ÖSYM'nin sınav takvimiyle netlik kazandı.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS'de sınav heyecanı yaşanırken, adayların gündeminde sonuç tarihi bulunuyor. TYT ile başlayan ve AYT ile YDT oturumlarıyla tamamlanacak sınav sürecinin ardından gözler ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrilecek. Üniversite adayları, puanlarını ve sıralamalarını öğrenerek tercih dönemine hazırlanmayı bekliyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayınlanan 2026 sınav takvimine göre, milyonlarca adayın büyük bir heyecanla beklediği YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

Adaylar, sınavdan elde ettikleri TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamalarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

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