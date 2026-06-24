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Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Çarşamba akşam Dünya Kupası’nda kimin maçı oynanacak?

Bugün hangi maçlar var? 24 Haziran Çarşamba akşam Dünya Kupası’nda kimin maçı oynanacak?

08:5224/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamasının heyecanı tüm hızıyla sürüyor. K Grubu’nun ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan’ı 5-0 mağlup ederken L Grubu’nda İngiltere, Gana ile 0-0 berabere kaldı. Hırvatistan ise Panama’yı 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Gözler şimdi grup sıralamalarını ve üst tura çıkacak takımları yakından ilgilendiren karşılaşmalara çevrildi. İşte 24 Haziran’da Dünya Kupası’nda oynanacak karşılaşmalar ve günün maç programı.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması nefes kesen mücadelelerle devam ediyor. K Grubu’ndaki ikinci hafta karşılaşmasında Portekiz, Özbekistan karşısında üstün bir oyun sergileyerek sahadan 5-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. L Grubu’nda ise İngiltere, ikinci maçında karşılaştığı Gana ile taktiksel bir mücadeleye sahne olan doksan dakikanın ardından 0-0 berabere kaldı. Grubun diğer kritik randevusunda ise Hırvatistan, Panama engelini tek golle geçerek (1-0) galibiyet arayışını başarıyla sonuçlandırdı. Günün ilerleyen saatlerinde de heyecan hız kesmeden sürecek. 24 Haziran akşamı TSİ 22.00’de başlayacak B Grubu son hafta karşılaşmalarında İsviçre ile Kanada, Bosna-Hersek ile de Katar üst tura yükselme mücadelesi verecek.

Bugün kimin maçı var? 24 Haziran Çarşamba Dünya Kupası maçları

02:00 Panama 0-1 Hırvatistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

05:00 Kolombiya 1-0 Demokratik Kongo FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

22:00 Bosna Hersek - Katar FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

22:00 İsviçre - Kanada FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

Yarın kimin maçı var? 25 Haziran Çarşamba Dünya Kupası maçları

01:00 Fas - Haiti FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

01:00 İskoçya - Brezilya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

04:00 Çekya - Meksika FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

04:00 Güney Afrika - Güney Kore FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

23:00 Curaçao - Fildişi Sahili FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor

23:00 Ekvador - Almanya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1

#Dünya Kupası
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