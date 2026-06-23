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Türkiye’nin ABD karşısındaki son grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç programı

Türkiye’nin ABD karşısındaki son grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç programı

23:3223/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye-ABD maçı için geri sayım başladı. A Milli Futbol Takımı’nın D Grubu’ndaki üçüncü ve son karşılaşması 26 Haziran 2026 Cuma günü saat 05.00’te oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz yayımlanacak. Türkiye-Amerika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları ile karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Türkiye-ABD maçı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nun üçüncü ve son haftasında oynanacak. 26 Haziran Cuma günü saat 05.00’te başlayacak karşılaşma, TRT 1’den şifresiz yayımlanacak.

Türkiye-ABD maçı ne zaman?


A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-ABD maçı, 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak.


Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvadaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak. Mücadelenin yerel başlangıç saati ise 25 Haziran Perşembe günü 19.00 olacak.

Türkiye-ABD maçı hangi kanalda?


Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılaşma, turnuvanın Türkiye’deki yayıncısı TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.


Karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri şöyle:


Maç: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri

Organizasyon: 2026 FIFA Dünya Kupası

Grup: D Grubu

Tarih: 26 Haziran 2026 Cuma

Saat: 05.00

Kanal: TRT 1

Yayın: Canlı ve şifresiz

Türkiye gruptan çıkma şansını kaybetti


A Milli Futbol Takımı, D Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında Paraguay’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Türkiye’nin gruptan çıkma şansı kalmadı.


Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasındaki son karşılaşmasını turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı oynayacak. Mücadele, Türkiye’nin 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki son grup maçı olacak.

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Türkiye’nin ABD karşısındaki son grup maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte milli maç programı