ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimler, Başkan Donald Trump’ın görev performansı açısından kritik bir referandum niteliği taşıyor. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında Kongrenin kontrolünü belirleyecek yarışta, ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve 100 üyeli Senatodaki 35 sandalye için oy kullanılacak. Seçim sonuçları, Trump yönetiminin kalan iki yılında siyasi gündemini ne ölçüde hayata geçirebileceğini ve Washington’daki güç dengesinin hangi parti lehine şekilleneceğini belirleyecek. İşte ABD ara seçim tarihi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve yönetimi için kritik bir referandum niteliği taşıyan ara seçimler gerçekleştirilecek. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında siyasi dengeleri yeniden şekillendirecek olan bu tarihi yarışta, Amerikan Kongresi'nin her iki kanadında da kıyasıya bir hakimiyet mücadelesi yaşanacak. Ülke genelinde sandık başına gidecek olan seçmenler, ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile 100 üyeli ABD Senatosundaki 35 sandalyenin yeni sahiplerini belirleyecek.
Trump'ın görevdeki ikinci döneminin yasama gücünü ve kalan iki yılındaki siyasi rotasını doğrudan belirleyecek olan bu seçimlerin sonuçları, yalnızca Amerika'nın iç dinamiklerini değil, aynı zamanda küresel politikaları da yakından etkileyecek büyük bir öneme sahip.
ABD ara seçimleri 2026 ne zaman?
ABD ara seçimleri 3 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 üyesinin tamamı yenilenirken Senatodaki 35 koltuk için yarışılacak. Bu seçimler ara dönem seçimleri olup 120. Birleşik Devletler Kongresi'nin üyeleri bu seçimlerde belirlenecek. Senato seçimleri 6 yılda bir yapılmakta.
Temsilciler Meclisi üyeleri, senatörlerin 6 yıllık dönemlerine karşın yalnız 2 yıllık dönemler yapmakta ve 435 meclis üyesinin tamamı çift sayılı yıllarda seçilmekte. Bu 435 vekilin yanı sıra oy verme hakkı olmayan 6 delegeden 5'i için de seçim yapılacak. Delege seçimlerinin yapılmayacağı tek bölge Porto Riko'dur.
2024 ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, oy sayımı tamamlanan Alaska eyaletini de kazanarak 312 delegeye ulaşırken, Demokrat Kamala Harris de Maine eyaletinden gelenlerle 226 delegeye sahip oldu.
Trump’ın kazandığı eyaletler (28): Michigan, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Teksas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pensilvanya ve Wisconsin, Alaska.
Harris’in kazandığı eyaletler (19+1) : Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colarado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Havai, New Hampshire, Maine, Minnesota eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi.