ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları ve yönetimi için kritik bir referandum niteliği taşıyan ara seçimler gerçekleştirilecek. Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında siyasi dengeleri yeniden şekillendirecek olan bu tarihi yarışta, Amerikan Kongresi'nin her iki kanadında da kıyasıya bir hakimiyet mücadelesi yaşanacak. Ülke genelinde sandık başına gidecek olan seçmenler, ABD Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile 100 üyeli ABD Senatosundaki 35 sandalyenin yeni sahiplerini belirleyecek.