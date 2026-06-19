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BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 19 Haziran benzin motorin akaryakıt fiyatları

BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? 19 Haziran benzin motorin akaryakıt fiyatları

11:0019/06/2026, Cuma
G: 19/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren gelişmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının gerilemesi ve döviz kurundaki sakin seyir, pompa fiyatlarına indirim olarak yansırken, hafta boyunca motorinde uygulanan indirimlerin ardından bu kez benzinde fiyat düşüşü gerçekleşti. Böylece haftanın dördüncü akaryakıt indirimi de tabelalara yansımış oldu.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında düşüş trendi sürüyor. Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve enerji piyasalarındaki olumlu görünüm, yurt içindeki pompa fiyatlarını da etkiledi. Motorine gelen art arda indirimlerin ardından benzinde de fiyatların aşağı çekilmesi sürücülerin yüzünü güldürdü.

Benzinde tabela dün gece yarısı değişti

Haftanın dördüncü ve son indirimiyle tabeladaki fiyatlar dün gece yarısı değişti.

İşte 19 Haziran 2026 Cuma itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

  Benzin litre fiyatı: 62.19 TL

  Motorin litre fiyatı: 64.45 TL

  LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları

  Benzin litre fiyatı: 62.03 TL

  Motorin litre fiyatı: 64.29 TL

  LPG litre fiyatı: 31.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

 Benzin litre fiyatı: 63.14 TL

 Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

 LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

 Benzin litre fiyatı: 63.42 TL

 Motorin litre fiyatı: 65.82 TL

 LPG litre fiyatı: 31.79 TL

#akaryakıt fiyatları
#benzin
#motorin
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