MSÜ tercih sonuç sorgulama ekranı 2026! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyurusu geldi mi?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz senelere bakıldığında; Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart'ta başlamış ve 21 Nisan'da sona ermiş olup; tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025'te açıklanmıştı. Buna göre 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.