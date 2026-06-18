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MSÜ tercih sonuç sorgulama ekranı 2026! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyurusu geldi mi?

MSÜ tercih sonuç sorgulama ekranı 2026! Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih duyurusu geldi mi?

15:1518/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken resmi duyurular yakından takip ediliyor. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte kayıt ve intibak süreci de başlayacak.

MSÜ’de eğitim hayali kuran adaylar için tercih maratonu sona erdi, şimdi ise sonuç heyecanı başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılan tercihlerin ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz senelere bakıldığında; Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart'ta başlamış ve 21 Nisan'da sona ermiş olup; tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025'te açıklanmıştı. Buna göre 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak; bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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