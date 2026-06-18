iPhone, Mac ve iPad fiyatları artabilir: Apple’dan kritik açıklama

Apple CEO’su Tim Cook, yapay zekâ yatırımlarının artırdığı bellek çipi talebi nedeniyle ürün fiyatlarında artışa gidileceğini açıkladı. Cook, Apple’ın yükselen maliyetleri tüketicilere yansıtmamak için çalıştığını ancak mevcut durumun sürdürülemez hâle geldiğini söyledi.

Apple fiyat artışının nedeni bellek çipi krizi

Apple fiyat artışı kararı, küresel ölçekte yaşanan bellek ve depolama çipi sıkıntısının ardından gündeme geldi. Apple CEO’su Tim Cook, The Wall Street Journal’a verdiği röportajda artan bileşen maliyetleri nedeniyle ürün fiyatlarının yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Cook, şirketin tedarikçilerden gelen maliyet artışlarını azaltmaya ve müşterileri fiyat baskısından korumaya çalıştığını ifade etti. Ancak maliyetlerin ulaştığı seviyenin artık sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Yapay zekâ yatırımları çip talebini artırdı

Yapay zekâ şirketlerinin veri merkezlerine yönelik yatırımları, bellek ve depolama çiplerine olan talebi hızla artırdı. Üreticilerin özellikle yapay zekâ sunucularında kullanılan yüksek bant genişliğine sahip belleklere yönelmesi, tüketici elektroniğinde kullanılan bileşenlerin tedarikini zorlaştırdı.

Krizin öne çıkan etkileri şöyle sıralandı:

Bellek ve depolama çiplerinin maliyetleri önemli ölçüde yükseldi.

Veri merkezlerinin artan talebi, mevcut üretim kapasitesi üzerinde baskı oluşturdu.

Telefon, tablet ve bilgisayar üreticilerinin maliyetleri arttı.

Apple’ın hangi ürünlerde ve ne oranda fiyat değişikliğine gideceği henüz açıklanmadı.

Cook, teknoloji sektöründe 40 yılı aşan deneyimi boyunca bu ölçüde sıra dışı bir maliyet ve tedarik sorunu görmediğini söyledi.

Hangi Apple ürünleri zamlanacak?

Apple, fiyat artışından ilk olarak hangi cihazların etkileneceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Bu nedenle iPhone, Mac ve iPad modellerine uygulanacak zam oranları henüz bilinmiyor.

Şirketin yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtması beklenirken, yükselen çip maliyetlerinin gelecek nesil cihazların fiyatlandırmasını etkileyebileceği değerlendiriliyor. Ancak Apple tarafından ürün veya fiyat bazında doğrulanmış bir zam takvimi bulunmuyor.

Bellek ve depolama bileşenleri kullanan şu ürün gruplarının maliyet baskısından etkilenebileceği belirtiliyor:

iPhone

iPad

Mac

Apple Watch

Apple Vision Pro

Mac mini’nin başlangıç fiyatı yükselmişti

Apple, daha önce 599 dolardan satılan giriş seviyesi Mac mini seçeneğini satıştan kaldırmıştı. Böylece ürünün başlangıç fiyatı, 512 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı olan 799 dolara yükselmişti.

Bu değişiklik, mevcut bir cihazın doğrudan zamlanmasından ziyade daha düşük fiyatlı başlangıç modelinin ürün listesinden çıkarılmasıyla gerçekleşti.

Küresel kriz diğer teknoloji şirketlerini de etkiliyor

Bellek çipi tedarikinde yaşanan sıkıntı yalnızca Apple’ı etkilemiyor. Samsung, HP, Microsoft ve Nintendo gibi teknoloji şirketleri de artan maliyetler ve yapay zekâ sistemlerinin oluşturduğu yoğun talep nedeniyle benzer baskılarla karşı karşıya bulunuyor.

Cook, bellek fiyatlarının ve arz koşullarının yeniden makul seviyelere dönmesi gerektiğini belirtti. Apple’ın tedarik zincirini desteklemek amacıyla finansal kaynaklarını kullanabileceğini ancak kendi bellek çipi fabrikalarını kurmayı planlamadığını ifade etti.