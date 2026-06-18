Karne günü ne zaman, okullar hangi tarihte kapanacak? 2026-2027 MEB takvimi

2026 karne günü ne zaman, yaz tatili hangi tarihte başlayacak ve okullar yeni dönemde ne zaman açılacak? Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 MEB çalışma takvimiyle öğrencilerin karne alacağı tarih, okulların açılış günü, öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi, uyum eğitimleri, yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri belli oldu. Açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek, yeni eğitim döneminde ders zili ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmadığını merak eden öğrenciler ve veliler için birinci ve ikinci dönem ara tatilleri ile 2027 karne günü de MEB takviminde yer aldı.

1 /7 2026 karne günü ve yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak tatil tarihleri belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alacak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül’de başlayacak.

2 /7 2026 karne günü ne zaman?

2026 karne günü, 26 Haziran Cuma olarak belirlendi. 2025-2026 eğitim öğretim yılı bu tarihte tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini de duyurdu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ilin millî eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgede okul başlangıç tarihleri, uyum eğitimleri, ara tatiller ve yarıyıl tatili açıklandı.

3 /7 Okullar 2026-2027 döneminde ne zaman açılacak?

Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar, 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

Aynı dönemde şu öğrenci gruplarına yönelik rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek:

Ortaokulların ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı öğrencileri Liselerin 9’uncu sınıf öğrencileri Pansiyonlarda kalacak öğrenciler

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

4 /7 Dijital karne nasıl görüntülenir?

Öğrencilerin ders notları, dönem ortalamaları ve devamsızlık bilgileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.

Dijital karneye ulaşmak için şu adımlar izlenebiliyor:

“eokul.meb.gov.tr” adresine girin.

“Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi” ekranını açın.

Giriş işlemini tamamladıktan sonra sol menüdeki “e-Karne” bölümüne geçin.

Açılan ekrandan ders notlarını, not ortalamasını, devamsızlık bilgilerini ve takdir veya teşekkür belgelerini görüntüleyin.

Öğrenci bilgilerine e-Devlet üzerindeki Öğrenci Bilgi Sistemi hizmetinden de erişilebiliyor.

5 /7 2026-2027 ara tatilleri kaldırıldı mı?

Açıklanan çalışma takvimine göre ara tatiller devam edecek. Eğitim öğretim yılı içinde birinci ve ikinci dönemde birer ara tatil uygulanacak.

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayarak 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler, ikinci döneme 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili, 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.

6 /7 2026-2027 MEB takvimindeki önemli tarihler Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının başlangıcı: 1 Eylül 2026 Salı Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026 Birinci dönemin başlangıcı: 14 Eylül 2026 Pazartesi Birinci dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026 Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027 Cuma Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027 İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi İkinci dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027 2026-2027 karne günü: 25 Haziran 2027 Cuma

Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrencilerin 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerini almasıyla tamamlanacak.