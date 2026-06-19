Türkiye Dünya Kupası’nda gruptan nasıl çıkar, kaç puan alması gerekir? Türkiye 3 puanla tur atlayabilir mi? İşte A Milli Takım D Grubu tur ihtimalleri

Türkiye gruptan nasıl çıkar, A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası’nda tur atlaması için kaç puan alması gerekiyor? Avustralya karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından D Grubu puan durumu, Paraguay ve ABD maçlarının önemi ile Türkiye’nin 3, 4 ve 6 puanlı Son 32 turu senaryoları merak ediliyor. Peki Türkiye kalan iki maçını kazanırsa gruptan çıkar mı, 4 puan tur için yeterli olur mu, 3 puanla en iyi üçüncüler arasına girilebilir mi? İşte A Milli Futbol Takımı’nın gruptan çıkma ihtimalleri, averaj hesapları, kalan maçları ve Dünya Kupası tur senaryoları.
Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusu, A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup olmasının ardından gündeme geldi. Ay-yıldızlı ekibin Son 32 turuna yükselebilmesi için kalan Paraguay ve ABD karşılaşmalarında alacağı sonuçlar belirleyici olacak.
Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki tur ihtimalleri
Türkiye gruptan nasıl çıkar sorusunun yanıtı, D Grubu’nda oynanacak kalan karşılaşmaların sonuçlarına göre şekillenecek. A Milli Futbol Takımı, Avustralya karşısında aldığı 2-0’lık yenilginin ardından gruptaki ilk maçlar sonunda puansız durumda bulunuyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası, 48 takımın katılımıyla düzenleniyor. Yeni turnuva formatına göre 12 grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar ile en iyi sekiz grup üçüncüsü Son 32 turuna yükselecek.
D Grubu puan durumu
İlk karşılaşmaların ardından D Grubu’ndaki puan durumu şöyle:
ABD: 3 puan
Avustralya: 3 puan
Türkiye: 0 puan
Paraguay: 0 puan
Türkiye, gruptaki kalan maçlarını Paraguay ve ev sahibi ABD ile oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin elde edeceği puanların yanı sıra rakiplerin sonuçları ve olası puan eşitliklerinde averaj değerleri de sıralamayı belirleyecek.
Türkiye 6 puan alırsa ne olur?
A Milli Futbol Takımı’nın Paraguay ve ABD karşılaşmalarını kazanması halinde puanı 6’ya yükselecek. Bu sonuç Türkiye’yi ilk iki sıra ve doğrudan Son 32 turu için güçlü bir konuma taşıyacak.
Ancak gruptaki diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre birden fazla takımın aynı puana ulaşması mümkün. Bu nedenle Türkiye’nin kesin sırası, puan eşitliği halinde uygulanacak averaj ve diğer sıralama kriterleriyle belirlenecek.
Türkiye 4 puan alırsa gruptan çıkar mı?
Türkiye’nin kalan iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alması halinde grup aşamasını 4 puanla tamamlayacak. Bu senaryoda millilerin ilk iki sırada yer alma ihtimali, ABD, Avustralya ve Paraguay’ın oynayacağı karşılaşmaların sonuçlarına bağlı olacak.
Ay-yıldızlı ekip ilk iki sıraya giremezse en iyi sekiz grup üçüncüsü arasında yer almaya çalışacak. Dört puanın tur için yeterli olup olmayacağı, diğer 11 gruptaki üçüncü takımların puanları ve averajları belli olduktan sonra kesinleşecek.
Türkiye 3 puanla tur atlayabilir mi?
Türkiye’nin kalan maçlardan yalnızca birini kazanması halinde puanı 3 olacak. Millilerin bu puanla üçüncü sırayı alması durumunda Son 32 turuna yükselip yükselemeyeceği, diğer grupların üçüncüleriyle yapılacak karşılaştırmaya göre belirlenecek.
Bu senaryoda şu unsurlar önem taşıyacak:
- Türkiye’nin D Grubu’nu üçüncü sırada tamamlaması
- Genel averajı
- Attığı gol sayısı
- Diğer gruplardaki üçüncü takımların puanları
- Puan ve averaj eşitliklerinde uygulanacak diğer sıralama kriterleri
Bu nedenle Paraguay veya ABD karşısında alınacak tek bir galibiyet, Türkiye’nin tur atlamasını tek başına garanti etmeyecek. Kalan karşılaşmalardaki skorlar ve averaj, en iyi üçüncüler sıralaması açısından doğrudan etkili olacak.
Türkiye’nin gruptan çıkması için kaç puan gerekiyor?
Türkiye’nin doğrudan ilk iki sıra için en güçlü senaryosu, kalan iki karşılaşmasını da kazanarak 6 puana ulaşması. Dört puan, hem ilk iki sıra hem de en iyi üçüncüler arasına girme ihtimalini korurken 3 puanlık senaryoda diğer gruplardaki sonuçların önemi artacak.
A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki geleceği, Paraguay ve ABD maçlarının ardından netleşecek. Millilerin yalnızca kazanacağı puanlar değil, olası puan eşitliklerinde gol averajı ve attığı gol sayısı da tur yarışında belirleyici olacak.