Türkiye Dünya Kupası’nda gruptan nasıl çıkar, kaç puan alması gerekir? Türkiye 3 puanla tur atlayabilir mi? İşte A Milli Takım D Grubu tur ihtimalleri

Türkiye 6 puan alırsa ne olur?





A Milli Futbol Takımı’nın Paraguay ve ABD karşılaşmalarını kazanması halinde puanı 6’ya yükselecek. Bu sonuç Türkiye’yi ilk iki sıra ve doğrudan Son 32 turu için güçlü bir konuma taşıyacak.





Ancak gruptaki diğer karşılaşmaların sonuçlarına göre birden fazla takımın aynı puana ulaşması mümkün. Bu nedenle Türkiye’nin kesin sırası, puan eşitliği halinde uygulanacak averaj ve diğer sıralama kriterleriyle belirlenecek.