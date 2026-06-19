YKS’de 3 yanlış mı, 4 yanlış mı bir doğruyu götürüyor? ÖSYM kılavuzuna göre TYT, AYT ve YDT’de net hesabı nasıl yapılacak? 2026 üniversite sınavı net hesaplama sistemi

TYT puanının hesaplanması için kaç net gerekiyor?





Adayın Ağırlıklı TYT Puanı’nın (A-TYT) hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 ya da daha fazla ham puan alması gerekiyor.





Bu koşulu karşılayan adayların A-TYT puanı, en düşük 100 ve en yüksek 500 olacak şekilde TYT puanına dönüştürülecek.