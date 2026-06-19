YKS’de 3 yanlış mı, 4 yanlış mı bir doğruyu götürüyor? ÖSYM kılavuzuna göre TYT, AYT ve YDT’de net hesabı nasıl yapılacak? 2026 üniversite sınavı net hesaplama sistemi

2026 YKS öncesinde adayların en çok araştırdığı “YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürür?” sorusunun yanıtı ÖSYM’nin puanlama sisteminde açıkça belirtiliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürürken; YKS net hesaplama formülü, puanların hesaplanma şartları, sınav tarihleri ve adayların bilmesi gereken tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
2026 YKS’de adayların ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak hesaplanacak. Buna göre 4 yanlış cevap 1 doğruyu götürürken, 3 yanlış cevap 0,75 net kaybettirecek.
YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürür?
YKS’de kaç yanlış bir doğruyu götürür sorusu, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), TYT, AYT ve YDT kapsamındaki her testi ayrı ayrı değerlendirerek adayların ham ve standart puanlarını hesaplayacak.
ÖSYM’nin değerlendirme sistemine göre adayın doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak. Bu işlem sonucunda adayın ilgili testteki ham puanı, yaygın kullanımıyla net sayısı belirlenecek.
Net hesaplama formülü şu şekilde uygulanacak:
- Ham puan = Doğru cevap sayısı - (Yanlış cevap sayısı / 4)
- 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabın getirdiği puanı götürecek.
- 3 yanlış cevap, 0,75 net kaybettirecek.
- Doğru ve yanlış sayıları her test için ayrı ayrı değerlendirilecek.
Örneğin bir testte 30 doğru ve 8 yanlış yapan adayın ham puanı, 30 - (8/4) işlemiyle 28 olarak hesaplanacak.
2026 YKS oturumları ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üç oturumu 20 ve 21 Haziran 2026 tarihlerinde uygulanacak.
- Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15
- Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15
- Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45
YKS puanları nasıl hesaplanacak?
Her adayın testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları belirlendikten sonra ham puanları hesaplanacak. Son sınıfta öğrenim gören adayların ham puanları kullanılarak her testin ortalaması ve standart sapması belirlenecek.
Bu veriler üzerinden ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar oluşturulacak. Standart puanlar, ilgili testlerin puan türlerindeki ağırlıkları dikkate alınarak TYT, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarının hesaplanmasında kullanılacak.
Sınavın ardından ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak. Geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenerek hesaplama yapılacak.
ÖSYM tarafından doğru cevabının değiştirilmesi gerektiği belirlenen sorularda ise güncellenmiş cevap anahtarı esas alınacak.
TYT puanının hesaplanması için kaç net gerekiyor?
Adayın Ağırlıklı TYT Puanı’nın (A-TYT) hesaplanabilmesi için Türkçe veya Temel Matematik testlerinin en az birinden 0,5 ya da daha fazla ham puan alması gerekiyor.
Bu koşulu karşılayan adayların A-TYT puanı, en düşük 100 ve en yüksek 500 olacak şekilde TYT puanına dönüştürülecek.
AYT ve YDT puanları hangi koşullarda hesaplanacak?
Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan alması gerekiyor.
Ayrıca TYT puanı bulunmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ya da YDT’ye katılmış olsalar bile SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.
Hesaplanan ağırlıklı puanlar, kendi içlerinde en düşük 100 ve en yüksek 500 olacak şekilde sınav puanına dönüştürülecek.
Din Kültürü ve Felsefe soruları nasıl değerlendirilecek?
Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya bu dersi farklı bir müfredatla alan adaylar, TYT Sosyal Bilimler Testi’ndeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacak.
Bu adaylar, ilk 15 soruyu cevapladıktan sonra 21, 22, 23, 24 ve 25’inci sorularda bulunan ilave felsefe sorularını yanıtlayacak. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi alan adaylar ise Sosyal Bilimler Testi’nin ilk 20 sorusundan sorumlu olacak.
AYT Sosyal Bilimler-2 Testi’nde de benzer bir uygulama yapılacak. Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan adaylar, ilgili sorular yerine 41 ile 46’ncı sorular arasındaki ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacak.
Adayların, başvuru formunda bildirdikleri öğrenim durumuna uygun olmayan soru alanlarında yaptıkları işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacak.
YKS sonuçları nasıl kullanılacak?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanan adaylar, ilgili puan türleriyle öğrenci kabul eden ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilecek.
Başarı sırası şartı bulunan programlar yalnızca belirlenen en düşük başarı sırası koşulunu karşılayan adaylar tarafından tercih edilebilecek. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar ise bu puan türüyle öğrenci alan programları tercihlerine ekleyemeyecek.