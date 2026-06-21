YDT ne zaman bitecek, sınav kaç dakika sürecek ilk çıkış saatleri kaçta?

YDT saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır.

YDT ilk çıkış saati kaçta?

Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. YDT'den en erken çıkış saati ise 17.15 olarak belirlendi. Bu saatten önce sınavını bitiren adayların dahi salondan çıkmasına izin verilmeyecek.