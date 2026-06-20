YKS SINAV YORUMLARI 2026! TYT bu yıl zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM YKS TYT nasıldı, bu yıl TYT zor muydu?

SINAV SONRASI İLK ÖĞRENCİ YORUMLARI

Sınav süresinin dolması ve adayların salonları terk etmeye başlamasıyla birlikte, en güncel öğrenci yorumları anlık olarak bu alanda yerini alacak. Sosyal medyada (X, forumlar, sözlükler) öne çıkan "Türkçe paragrafları çok uzundu", "Matematik geçen yıla göre daha kolaydı/zordu" ya da "Zaman yetmedi" gibi ilk reaksiyonlar derlenerek sıcağı sıcağına içeriğimize entegre edilecektir.