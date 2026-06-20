YKS SINAV YORUMLARI 2026! TYT bu yıl zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM YKS TYT nasıldı, bu yıl TYT zor muydu?

Milyonlarca adayın üniversite hayaline ulaşmak için katıldığı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu olan TYT’de adaylar sabah saatlerinden itibaren salonlarda ter döktü. Sınav merkezlerinin çevresinde ise ailelerin ve yakınların heyecanlı bekleyişi dikkat çekti. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte sosyal medyada “TYT nasıldı, zor muydu, kolay mıydı?” soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti.
2026 YKS heyecanı Türkiye genelinde başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılım sağladığı Temel Yeterlilik Testi (TYT), sabah saatlerinde eş zamanlı olarak uygulandı. Sınav salonlarında yoğun bir tempo yaşanırken, dışarıda ise velilerin bekleyişi sürdü. Sınavın ardından sosyal medya platformlarında ilk yorumlar gelmeye başlarken, adaylar “TYT nasıldı, sorular zor muydu?” sorularına yanıt aramaya başladı.
2026 TYT MARATONUNDA İLK OTURUM HEYECANI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı verilere göre, bu yılki maratonun ilk aşamasına 2 milyon 425 binin üzerinde aday başvuru yaptı. Sabah saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla birlikte salonlarda büyük bir sessizlik hakim oldu. Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soruluk dağılımda öğrenciler, zaman yönetimi becerilerini en üst seviyede kullanmak için yoğun çaba harcadı.
SINAV SONRASI İLK ÖĞRENCİ YORUMLARI
Sınav süresinin dolması ve adayların salonları terk etmeye başlamasıyla birlikte, en güncel öğrenci yorumları anlık olarak bu alanda yerini alacak. Sosyal medyada (X, forumlar, sözlükler) öne çıkan "Türkçe paragrafları çok uzundu", "Matematik geçen yıla göre daha kolaydı/zordu" ya da "Zaman yetmedi" gibi ilk reaksiyonlar derlenerek sıcağı sıcağına içeriğimize entegre edilecektir.
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Büyük maratonun tamamlanmasının ardından adayların heyecanlı bekleyişi puan ve sıralama ayağına kayacak. ÖSYM'nin yayınladığı resmi takvim doğrultusunda, 2026-YKS (TYT, AYT ve YDT) sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü ilan edilmesi planlanıyor.