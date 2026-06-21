Türkiye genelinde 1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınav kapsamında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 , Matematik ve Fen Bilimleri Testi’nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek Peki AYT kaçta sona erecek?

1 /7 YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelindeki 81 ilde 254 sınav merkezinde gerçekleşti. YKS'de AYT ve YDT bugün yapılıyor. AYT öncesinde okul önlerinde heyecanlı bekleyiş var.

2 /7 AYT saat kaçta? YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

3 /7 YKS AYT saat kaçta bitecek, sınavda aç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika? AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

4 /7 AYT’de kaçta kapılar kapanacak? Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

5 /7 AYT sınavında yanında bulundurulması gerekenler neler? Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

6 /7 Nüfus müdürlükleri saat kaça kadar açık? T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, bugün 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.