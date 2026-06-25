Togg yeni model ne zaman çıkacak? İmzalar atıldı takvim netleşti

Kuruluşunun 8’inci, yollardaki 3’üncü yılını geride bırakan Türkiye’nin yerli otomobili Togg, bugün 105 binden fazla kullanıcının günlük hayatında yer alıyor. Büyüme yolculuğuna yeni yatırımlarla devam eden Togg, Çinli otomotiv şirketi Chery’nin çatı kuruluşu CAIT ile B segmentinde ortak bir platform geliştirmek üzere stratejik iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanan Togg’un, açıklanan takvim doğrultusunda üç yeni modeli daha kullanıcılarla buluşturacağı bildirildi.
Kuruluşunun 8'inci, yollardaki ise 3'üncü yılını geride bırakarak bugün 105 binden fazla kullanıcının günlük hayatına dokunmayı başaran Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, küresel pazardaki rekabet gücünü artıracak dev bir hamleye imza attı. Çinli otomotiv devi CAIT ile B segmentinde ortak bir elektrikli araç platformu geliştirmek üzere stratejik işbirliği anlaşması imzalayan Togg, bu ortaklıkla hem maliyetleri optimize etmeyi hem de geniş kitlelere hitap edecek yeni nesil modellerin üretim sürecini hızlandırmayı hedefliyor.
Yapılan resmi açıklamada yeni modeller için takvim de netleşti. Togg, dünyanın önde gelen batarya üreticisi CATL'nin iştiraki CAIT ile B segmentinde ortak platform geliştirmek üzere stratejik işbirliğine imza attı.
CAIT'nin Bedrock şasi teknolojisiyle geliştirilecek üç modelin 2027'nin ortasından itibaren kademeli olarak kullanıcılarla buluşması hedefleniyor. Marka ayrıca İstanbul Sanayi Odası (İSO) "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2025 sonuçlarında 9 basamak birden yükselerek 28'inciliğe yerleşti.
Togg, 2025 yılını 39 bin 20 adetlik T10X ve T10F satışıyla elektrikli otomobil pazarının lideri olarak tamamladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Togg, 2026'nın ilk 5 ayında Türkiye pazarında iki modeliyle ilk iki sırada yer aldı. T10X, 9 bin 70 satışla birinci, T10F ise 7 bin 675 satışla ikinci olurken toplamda 16 bin 745 satışa ulaşan markanın elektrikli otomobil pazar payı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Yollardaki üçüncü yılını geride bırakan Togg, bugün 105 binden fazla kullanıcının günlük hayatında yer alıyor.