Emekli maaşı zammında yeni oranı uzman isim açıkladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK uzmanı Karakaş, en kötü senaryoda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 17,5’in altına düşmeyeceğini, ortalama beklentinin ise yüzde 18 civarında olduğunu vurguladı. Karakaş, emekli maaş zammıyla ilgili 'En kötü senaryoda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam yüzde 17,5'in altında gelmeyecektir. Ortalama olarak yüzde 18 civarında bir rakamdan söz edebiliriz' ifadelerini kullandı.