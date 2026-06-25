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Emekli maaşı zammında yeni oranı uzman isim açıkladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammında yeni oranı uzman isim açıkladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

10:2925/06/2026, Perşembe
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Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verileri öncesinde milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranına odaklanırken, maaşlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında hem zam oranlarına ilişkin beklentilerini paylaştı hem de en düşük emekli aylığının ulaşabileceği seviyeye ilişkin tahminlerde bulundu. Açıklamalar, emekliler arasında büyük yankı uyandırdı.

Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında yapılacak artış için geri sayım sürerken, uzman isimlerden peş peşe değerlendirmeler geliyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, canlı yayında yaptığı açıklamalarla maaş zammı görüşlerine yeni bir boyut kazandırdı. Özellikle en düşük emekli maaşına ilişkin verdiği rakamlar, milyonlarca vatandaşın dikkatini çekti.

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele adımları sürerken, Temmuz ayında yapılacak artış oranları da netleşmeye başladı. Merkez Bankası’nın son beklenti anketindeki yüzde 1,36’lık tahmini değerlendiren İsa Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban oranın belirdiğini ifade etti.

SGK uzmanı Karakaş, en kötü senaryoda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 17,5’in altına düşmeyeceğini, ortalama beklentinin ise yüzde 18 civarında olduğunu vurguladı. Karakaş, emekli maaş zammıyla ilgili 'En kötü senaryoda bile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam yüzde 17,5'in altında gelmeyecektir. Ortalama olarak yüzde 18 civarında bir rakamdan söz edebiliriz' ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yaklaşık 5 milyona yakın vatandaşı doğrudan ilgilendiren 'en düşük emekli maaşı' uygulamasında da köklü bir değişim kapıda. Kök maaşı düşük olan vatandaşların sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması adına hükümetin seyyanen bir düzenleme yapması bekleniyor. Karakaş’ın aktardığı kulis bilgilerine ve yapılan hesaplamalara göre;

Yeni en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 23.500 TL

Yeni en düşük memur emeklisi maaşı: 31.792 TL

Öte yandan, Temmuz ayı takviminde şu an için ek bir refah payı ya da oranların yüzde 20’ye tamamlanması yönünde somut bir çalışmanın bulunmadığı belirtildi.

Karakaş, şu ifadeleri kullandı: 'Yaklaşık 5 milyona yakın insanımız en düşük emekli maaşı uygulamasından etkileniyor. Kök maaşı düşük olanların sıfır zamla karşılaşmaması için düzenleme yapılacaktır.'

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