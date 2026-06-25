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Halkbank’a yeni atamalar yapıldı

Halkbank’a yeni atamalar yapıldı

11:0625/06/2026, Perşembe
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Halkbankası atamaları
Halkbankası atamaları

Halkbank'ta üst yönetim kadrosunda gerçekleştirilen atamalar kapsamında üç genel müdür yardımcılığı pozisyonuna yeni görevlendirmeler yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcılığı’na Dr. Ömer Emeç asaleten atandı.

Halkbank, 24 Haziran 2026 tarihinde üç Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atama kararı aldığını bugünkü bildiriminde duyurdu.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Ömer Emeç asaleten atandı.

Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Caner Gökbulut asaleten getirilirken, Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Fatih Mehmet Altun vekaleten atandı.

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#Caner Gökbulut
#Fatih Mehmet Altun
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