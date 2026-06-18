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ABD’deki Halkbank davası kapandı

ABD’deki Halkbank davası kapandı

04:0018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD mahkemesi, Halkbank davasının düşürülmesi için yapılan başvuruyu onayladı. Böylece 9 yıldır devam eden ceza davası kapandı. Halkbank, “Kararın bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz” açıklaması yaptı.

ABD'de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla, banka hakkında 9 yıldır devam eden hukuki süreç tamamen sona erdi. Halkbank'tan yapılan açıklamada, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank'ın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladığı bildirildi. Mahkemenin başvuruyu onaylamasıyla 9 yıldır devam eden ceza davası sona ermiş oldu. Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bankamız hakkında ABD'de yıllardır devam eden ceza davası kesin ve nihai olarak kapanmıştır" denildi.

HERHANGİ BİR YAPTIRIM YOK

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu uzun ve zorlu dava sürecinde bize destek olan ve her zaman yanımızda duran başta devletimiz ve milletimiz olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Hukuki süreç bankamız açısından herhangi bir adli veya idari yaptırım olmadan tamamlandı. Titizlikle yürüttüğümüz sürecin olumlu şekilde tamamlanması, ulusal ve uluslararası finansal düzenlemeler doğrultusunda oluşturduğumuz hassas uyum politikalarımızı, şeffaflık ve güven esaslı bütünleşik yaklaşımımızı bir kez daha teyit etmiştir. Bu karar, faaliyetlerimize daha öngörülebilir ve daha yüksek bir motivasyonla odaklanmamıza imkan sağlayacaktır" dedi.


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