Bugün kimin maçı var? Bu akşam Dünya Kupası’nda hangi maçı var? 21 Haziran maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, D Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında Paraguay’a mağlup olarak turnuvaya veda ederken, F Grubu’nda Japonya, Tunus’u 4-0 mağlup etti; E Grubu’nun ikinci hafta mücadelesinde ise Ekvador ile Curaçao 0-0 berabere kaldı. Futbolseverler şimdi günün kalan karşılaşmalarına odaklandı. Peki, bugün kimin maçı var, bu akşam Dünya Kupası’nda hangi karşılaşmalar oynanacak? İşte 21 Haziran 2026 Dünya Kupası maç programı.
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan, gruplardaki kritik 2. hafta karşılaşmalarıyla soluksuz devam ediyor. D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Takımımızın üzüntüsü sürerken, diğer gruplarda sürpriz sonuçlar alınmaya devam ediyor; günün erken saatlerinde F Grubu'nda Japonya, Tunus’u 4-0 gibi net bir skorla geçerken, E Grubu'nda ise Ekvador ile Curaçao 0-0 berabere kaldı. Futbolseverlerin gözü şimdi ise 21 Haziran maç programı doğrultusunda bu akşam oynanacak dev mücadelelere çevrildi. İşte 21 Haziran maç programı.
Bugün kimin maçı var? 21 Haziran maç programı.
03:00 Ekvador 0-0 Curaçao FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
07:00 Tunus 0-4 Japonya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
19:00 İspanya - Suudi Arabistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
22:00 Belçika - İran FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
Yarın kimin maçı var? Dünya Kupası 22 Haziran maçları
01:00 Uruguay - Yeşil Burun Adaları FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
04:00 Yeni Zelanda - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
20:00 Arjantin - Avusturya FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
23 Haziran Salı günü Dünya Kupası’nda kimin maçı var?
00:00 Fransa - Irak FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
03:00 Norveç - Senegal FIFA 2026 Dünya Kupası TRT Spor
06:00 Ürdün - Cezayir FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
20:00 Portekiz - Özbekistan FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1
23:00 İngiltere - Gana FIFA 2026 Dünya Kupası TRT 1