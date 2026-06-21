Bugün kimin maçı var? Bu akşam Dünya Kupası’nda hangi maçı var? 21 Haziran maç programı





2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan, gruplardaki kritik 2. hafta karşılaşmalarıyla soluksuz devam ediyor. D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda eden A Milli Takımımızın üzüntüsü sürerken, diğer gruplarda sürpriz sonuçlar alınmaya devam ediyor; günün erken saatlerinde F Grubu'nda Japonya, Tunus’u 4-0 gibi net bir skorla geçerken, E Grubu'nda ise Ekvador ile Curaçao 0-0 berabere kaldı. Futbolseverlerin gözü şimdi ise 21 Haziran maç programı doğrultusunda bu akşam oynanacak dev mücadelelere çevrildi. İşte 21 Haziran maç programı.