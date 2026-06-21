Aysel Yıldırım bulundu mu? Aysel Yıldırım'a ne oldu öldürüldü mü?

Soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürlek ayrıca, süreçte görev alan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne, Malatya İl Jandarma Komutanlığına ve tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.



