Aysel Yıldırım bulundu mu? Aysel Yıldırım'a ne oldu öldürüldü mü?

Malatya'da 19 Mart'tan bu yana haber alınamayan Aysel Yıldırım ile ilgili yürütülen soruşturmada acı gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin belirlendiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması için arama çalışmaları başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek Malatya'da 19 Mart tarihinden bu yana aranan Aysel Yıldırım'dan acı haber geldiğini duyurdu. Bakan Gürlek, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında saha incelemeleri, dijital veri analizleri, kamera kayıtları ve tanık beyanlarının değerlendirildiğini belirtti.
Soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Gürlek, kayıp Aysel Yıldırım'ın cenazesine ulaşılması amacıyla dere yatağı ve gömüldüğü değerlendirilen bölgelerde arama faaliyetlerinin başlatıldığını bildirdi.
Soruşturmanın çok yönlü ve büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurgulayan Gürlek, "Adaletin tecellisi, kayıp vatandaşlarımızın akıbetinin aydınlatılması ve ailelerimizin yüreğine su serpilmesi için İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon ve tam bir eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Gürlek ayrıca, süreçte görev alan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne, Malatya İl Jandarma Komutanlığına ve tüm kamu görevlilerine teşekkür etti.
Ali Yıldırım olayı nedir?
Malatya'da 22 Mart 2026 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım dosyasında soruşturmayı derinleştiren ekipler önemli delillere ulaştı.
Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, kayıp kadının son olarak Aykut ASLAN'ın evine girdiği ve bir daha çıkmadığı tespit edilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.
Ali YILDIRIM, kızı Aysel YILDIRIM'ın 19 Mart 2026 günü saat 08.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki evinden ayrıldığını ve geri dönmediğini belirterek 22 Mart'ta Beydağı Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Aysel YILDIRIM'ın kullandığı GSM hattının aynı gün saat 15.00'ten sonra kapandığı belirlendi. Son baz sinyalinin ise Malatya'nın Yakınca mevkiinden alındığı tespit edildi. Yapılan araştırmalarda kayıp kadının kaybolmadan önce narkotik madde temini amacıyla kuzeninin yanından ayrıldığı ve tek başına ticari taksiyle bir adrese gittiği ortaya çıktı. Sümer Taksi'de çalışan şoförün ifadesi üzerine, Aysel YILDIRIM'ın Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Konutları CYA-9 numaralı adrese bırakıldığı belirlendi. Söz konusu adresin Aykut ASLAN'a ait olduğu tespit edildi.
Bankalar Birliği üzerinden yapılan incelemelerde kayıp gününde Aysel YILDIRIM ile Aykut ASLAN arasında, ayrıca taksi şoförü ile para transferleri bulunduğu belirlendi. Ancak kaybolduğu tarihten sonra Aysel YILDIRIM'a ait herhangi bir hesap hareketine rastlanmadı.
Dosya kapsamında alınan ifadelerde, olay günü Aysel YILDIRIM ile son görüşen kişilerden birinin Aykut ASLAN olduğu, ikilinin daha önce aynı evde kaldıkları ve birlikte narkotik madde kullandıkları yönünde bilgiler elde edildi. Olay günü taksi ücretinin ödenmesi amacıyla para transferi yapıldığı da belirlendi.
Soruşturmayı yürüten ekipler, Aykut ASLAN'ın kayıp kadına ait telefonu satmaya çalıştığı, kayıp olduktan sonra onunla sosyal medya üzerinden canlı görüşme yaptığını öne sürdüğü ve olay günü Aysel YILDIRIM'a yönelik "Gel gömü var, seni taşa boğacağım" şeklinde ifadeler kullandığı yönündeki bilgiler üzerine şüphelerini bu isim üzerinde yoğunlaştırdı.
Dosyada yer alan tanıklardan Tayfun NARİNÇ, olay gecesi Aykut ASLAN'ın gece yarısından sonra araçla Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'ne geldiğini, yaklaşık saat 04.00 sıralarında köyden ayrıldığını anlattı. Takvim'de yer alan habere göre, bu ifade de soruşturma dosyasına delil olarak eklendi. Şüpheli Aykut ASLAN soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Aykut ASLAN'ın TOKİ'deki evi, yaşadığı konteyner, Akçadağ Küçükkürne Mahallesi ve ticari takside arama ile luminol çalışmaları yapıldı. Elde edilen deliller inceleme için Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.
Yapılan saha çalışmalarında, olay tarihinde aynı binada oturduğu belirlenen ve daha sonra taşınan bir komşunun evinde güvenlik kamerası bulunduğu tespit edildi. Kayıt cihazı incelemeye alınırken görüntülerde Aysel YILDIRIM'ın 19 Mart 2026 günü saat 13.30 sıralarında taksiyle gelerek Aykut ASLAN'ın bulunduğu apartmana girdiği görüldü.
İncelemelerde Aysel YILDIRIM'ın binaya giriş yaptıktan sonra tekrar çıkmadığı belirlendi. Gece saatlerinde ise Aykut ASLAN'ın ticari bir araçla apartmana gelerek aracı geri geri yanaştırdığı ve bazı eşyaları yükledikten sonra ayrıldığı tespit edildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, Aykut Aslan'ın Aysel Yıldırım'ı öldürdüğünün değerlendirildiği bildirildi. Şüpheli Aykut ASLAN ile kız arkadaşı olduğu değerlendirilen Derya AKÇABA'nın yanı sıra Olga ÖĞÜT ve Onur İLHAN da 19 Haziran 2026 tarihinde gözaltına alındı.