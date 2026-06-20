YKS kaç yanlış doğruyu götürüyor 2026? YKS sınavında 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu siliyor?

YKS 2026 öncesinde adayların en çok araştırdığı konuların başında net hesaplama sistemi geliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, sınavda yaptıkları doğru ve yanlışların puanlarına nasıl etki edeceğini öğrenmek istiyor. Özellikle "4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusu, TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. ÖSYM'nin uyguladığı değerlendirme sistemi doğrultusunda net hesaplamaları, adayların puanlarını ve başarı sıralamalarını doğrudan etkiliyor.
Üniversite sınavına sayılı saatler kala adaylar yalnızca ders tekrarlarına değil, puanlama sistemine ilişkin detaylara da odaklandı. Sınav sonrasında net hesaplaması yapmaya hazırlanan öğrenciler, doğru ve yanlış cevapların puanlara nasıl yansıtılacağını araştırıyor. Özellikle her yıl merak edilen "4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?" sorusu, YKS öncesinde yeniden yoğun şekilde araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.
YKS KAÇ YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR?
YKS kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere tüm oturumlarda standart puanlar hesaplanırken ham puanlar dikkate alınacak. Adayların her bir testteki doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanı (net sayısı) elde edilecek. Adayın sınavda yaptığı her bir yanlış tercih, toplam doğru sayısından 0,25 net eksilmesine neden oluyor.
4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
YKS kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere tüm oturumlarda uygulanan kural gereği 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürmektedir.
YKS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) adayların puanları, sınavda yer alan her test için ayrı ayrı değerlendirecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan hesaplamada, öncelikle adayların doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor. Standart puanların belirlenmesinde öncelikle adayların doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilir. Daha sonra, her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde edilir. Bu ham puanlar esas alınarak adayların standart puanları hesaplanır.