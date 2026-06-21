YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 TYT AYT sonuçların açıklanacağı tarih

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başladı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 1 milyon 627 bin 960 adayın katılacağı AYT'nin tamamlanmasıyla birlikte YDT başlayacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. 2026 YKS sınavının tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte olacak.