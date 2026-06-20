Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YKS SINAVI GEREKLİ BELGELER : YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? YKS'de adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

YKS SINAVI GEREKLİ BELGELER : YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? YKS'de adaylar kendi kalem ve silgisini getirebilirler mi?

09:0120/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik hafta sonu geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınav giriş belgeleri, kimlik kontrolleri ve sınav kuralları kadar adayların yanında bulundurabileceği eşyalar da merak konusu oldu. Özellikle sınav salonlarında kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin sorular yoğunlaşırken, adaylar sınava kendi kırtasiye malzemelerini götürüp götürmeyeceklerini araştırıyor.

2026 YKS için geri sayım sona ererken, sınava katılacak adaylar son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin uyguladığı kuralları tek tek inceliyor. Özellikle "Kalem ve silgi verilecek mi?", "Sınava kendi kalemimizi götürebilir miyiz?" ve "Sınav salonuna hangi eşyalarla girilebilir?" soruları, sınav öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Çok uzun yıllardır ÖSYM'nin uyguladığı kırtasiye seti geleneği bu senede devam edecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS oturumlarında adayların sıralarına siyah kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan set bırakılacak.

ADAYLAR KENDİ KALEM VE SİLGİSİNİ GETİREBİLİR Mİ?

Sınav binasına bu tarz malzemelerle girmeye çalışan adaylar, kapıda güvenlik aramalarında bu eşyaları teslim etmek zorunda kalacak. ÖSYM duyurularında paylaşılan kurallarda temel kırtasiye seti, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç gereç, içecek ve yiyeceği sınava getirilemeyecek. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

ÖSYM'NİN KIRTASİYE SETİNDE NELER VAR?

ÖSYM'nin her adaya özel sunduğu tek kullanımlık sınav paketinde; 2 adet kurşun kalem, 1 adet silgi, 1 adet kalemtıraş, özel ambalajlı peçete, şekerleme ve su yer almakta. Bu uygulama sayesinde adayların sınav salonuna dışarıdan hiçbir kırtasiye malzemesi getirmesine izin verilmemekte, tüm temel ihtiyaçlar kurum tarafından sıralarda hazır bırakılacak.

#YKS
#ÖSYM
#Kalem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BAŞARI DUASI OKUNUŞU: Sınavdan Önce Okunacak Dualar Hangileri? YKS sınavında önce hangi dualar okunur?