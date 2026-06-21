"Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği zaten çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür, tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak gibi sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. (Yeri göstererek) Buralarda kalmayalım, geçelim."