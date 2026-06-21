Fatih Terim, YouTube kanalında Dünya Kupası’nı yorumlarken millî takımın performansını değerlendirdi. Tecrübeli teknik direktör, takımın özellikle savunma organizasyonuna dikkat çekerek, “Son oynadıkları grup maçlarında Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika takımları dâhil, olağanüstü savunma yapan ve maçların büyük çoğunluğunda gol yemeyen bir takım vardı. Bugün artık kimse birbirinden bir şey saklayamaz. Burada en önemli şey, senin ne yaptığındır.” ifadelerini kullandı. İşte Fatih Terim’in millî futbolcuların performansına ilişkin değerlendirmeleri:
2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkamayarak turnuvaya veda eden A Milli Takımımızın performansı tartışılmaya devam ediyor. A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na dramatik vedasının ardından efsane teknik direktör Fatih Terim, kendi YouTube kanalında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Terim, "Söylediklerimi tüm ulus yüzde 100 doğru anladı. Buralarda zaman kaybetmeyelim" dedi.
Fatih Terim Milli Takım’ın Dünya Kupası maçı için ne dedi?
İşte Terim'in sözleri: "Son oynadıkları grup maçlarında Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika takımları dahil olağanüstü savunma yapmaya çalışan ve büyük çoğunluğunda gol yemeyen bir takım vardı. Rakip analizler yapılır. Nedenine gelince bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Mesele, bizim ne oynadığımızdır. Bugün artık kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Burada en önemli şey senin ne yaptığındır."
"Maça golle başlanması, bizde duygusal bir çöküşe yol açtı. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler, kaybetse kaybetse güvenini kaybederler. Bu tarz duygusal yükler, oyuncuların kafasında soru işareti bırakır. Yetenekli oyuncular rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Bu yük onlara sıkıntı verirse sahada hataya yol açabilir."
"Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği zaten çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür, tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Ne oldu, ne olmalı, ne olacak gibi sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. (Yeri göstererek) Buralarda kalmayalım, geçelim."