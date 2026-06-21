TOKİ’nin yaklaşık 20 bin konutluk kurasız açık satış kampanyası 64 ili kapsıyor. Başvurular 15 Haziran itibariyle başladı. Orta gelir grubuna yönelik 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı yeni kampanyada İstanbul için satış kaydı görünmezken, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Tekirdağ, Konya, Samsun, Eskişehir, Batman, Mardin başta olmak üzere çok sayıda il ve ilçeyi kapsıyor. TOKİ kurasız yeni konut kampanyası il ve ilçeler listesi, konut sayıları, satış fiyatları, teslim durumları ve ödeme koşulları projelere göre değişirken başvuru önceliğine göre konut seçimi yapılabilecek. Başvuru sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor. Vatandaşlar, TOKİ 20 bin kurasız konut hangi illerde ve ilçelerde satılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası olan il ve ilçeler listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kura şartı bulunmayan dev bir açık satış kampanyası başlattı. 15 Haziran – 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuruları kabul edilecek olan bu tarihi proje kapsamında, tam 64 ilde yaklaşık 20 bin konut kura çekilişi olmadan, doğrudan "ilk gelen alır" prensibiyle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında konutların büyük bir kısmı deprem bölgeleri ve büyükşehirlere ayrılmış olup, en fazla kontenjana sahip iller sırasıyla Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olarak öne çıkıyor. İşte TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası olan il ve ilçeler listesi.
TOKİ 20 bin konut projesi 2+1 ve 3+1 daire fiyatları ne kadar?
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
TOKİ 20 bin kurasız satışı yapılan konutların bulunduğu il ve ilçeler listesi
Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.