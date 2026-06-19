YKS’de kalem silgi verilecek mi 2026? YKS’ye girerken hangi belgeler gerekli? ÖSYM tek tek açıkladı

2026 YKS’de kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından adaylara dağıtılacak. 20-21 Haziran’da uygulanacak TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde sınava giriş belgesi, geçerli kimlik şartı, sınav binasına alınabilecek eşyalar, yasaklı araçlar ve son giriş saatleri adayların dikkat etmesi gereken kurallar arasında yer alıyor.
2026 YKS’de kalem, silgi ve kalemtıraş ÖSYM tarafından adaylara verilecek. Adayların sınava giriş belgesi ile geçerli fotoğraflı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları, yasaklı eşyaları ise sınav binasına getirmemeleri gerekiyor.
YKS’de kalem ve silgi verilecek mi?
YKS’de kalem silgi verilecek mi 2026 sorusu, sınava katılacak adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav salonlarında kullanılacak kalem, silgi ve kalemtıraşı adaylara kendisi sağlayacak.
Her aday için kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi temel ihtiyaçların bulunduğu sınav seti hazırlanacak. Sınav salonlarında ayrıca şeker bulunacak ve her salonda en az bir duvar saati yer alacak.
Adayların yanlarında kalem, silgi, kalemtıraş veya müsvedde kâğıdı getirmelerine izin verilmeyecek. Sınav sırasında yalnızca ÖSYM tarafından verilen gereçler kullanılabilecek.
YKS’ye girerken hangi belgeler gerekli?
Adayların sınav binasına alınabilmesi için iki temel belgeyi eksiksiz olarak yanında bulundurması gerekiyor:
- İlgili oturuma ait fotoğraflı sınava giriş belgesi
- Geçerli ve fotoğraflı kimlik belgesinin aslı
Sınava giriş belgesi, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alınabilecek. Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kabul edilecek ancak adayın fotoğrafının belge üzerinde görünür olması gerekecek.
Sınava giriş belgesinin ön veya arka yüzünde ÖSYM tarafından oluşturulan bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim ya da işaret bulunması hâlinde adayın sınavı geçersiz sayılabilecek. Belge, adayların adreslerine gönderilmeyecek.
Sınava giriş belgesinde belirtilen bina ve salon dışında başka bir yerde sınava girilemeyecek. Belgesini kaybeden adaylar, Aday İşlemleri Sistemi’nden yeniden çıktı alabilecek.
Hangi kimlik belgeleri kabul edilecek?
Adayların sınava giriş belgesinin yanında aşağıdaki fotoğraflı belgelerden birinin aslını bulundurması gerekiyor:
- Fotoğraflı nüfus cüzdanı
- Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
- Geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport
- Fotoğraflı Pembe Kart veya Mavi Kart
- Geçerli Geçici Mavi Kart Kimlik Belgesi
- Fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC Kimlik Kartı
- Fotoğraflı, barkodlu veya karekodlu Geçici Kimlik Belgesi
- Geçerli uluslararası koruma veya geçici koruma kimlik belgesi
- İkamet izni türü “insani” veya “uzun dönem” olanların geçerli ikamet izni belgesi
Kimlik belgesinde adayın güncel ve tanınmasını sağlayacak bir fotoğrafın bulunması zorunlu olacak. Fotoğrafı bulunmayan kimlik belgeleriyle gelen adaylar sınav binasına alınmayacak.
Sürücü belgesi, öğrenci kimlik kartı ve meslek kimlik kartları sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Fotokopi veya dijital kimlik görüntüsü yerine belgenin aslının ibraz edilmesi gerekecek.
YKS’ye hangi eşyalarla girilebilir?
Adaylar sınav binasına yalnızca zorunlu belgeleri ve bandı çıkarılmış, şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağı için adayların çanta ve kişisel eşyalarını sınav merkezine getirmemeleri gerekiyor. ÖSYM, bina girişlerinde yoğunluk yaşanmaması için adayların metal aksesuar içermeyen sade kıyafetler tercih etmelerini öneriyor.
Sınav binasına getirilmesi yasak eşyalar
Adayların sınav binalarına aşağıdaki eşya ve cihazlarla girmesine izin verilmeyecek:
- Çanta, cüzdan ve cep telefonu
- Akıllı saat dâhil her türlü saat
- Kulaklık, Bluetooth cihazı, telsiz ve çağrı cihazı
- Fotoğraf makinesi ve kayıt yapabilen cihazlar
- Hesap makinesi, cep bilgisayarı ve elektronik sözlük
- Kalem, silgi, kalemtıraş, kâğıt, defter ve ders notu
- Kitap, sözlük, dergi ve gazete
- Pergel, cetvel ve açıölçer
- Her türlü kesici veya delici alet
- Şeffaf pet şişedeki su dışında yiyecek ve içecek
- Kutu veya şişe içerisindeki ilaçlar
- Güneş gözlüğü ve diğer cam eşyalar
İzin verilen istisnalar dışındaki takılar ve metal aksesuarlar
Alyans, basit tel veya lastik toka, sade piercing, basit tokalı kemer ve başörtüsü için kullanılan toplu iğne gibi bazı eşyalar yasak kapsamının dışında tutulacak. Engeli veya sağlık sorunu nedeniyle ilaç ya da yardımcı araçla sınava girmesi gereken adayların, ÖSYM kılavuzundaki ilgili koşulları yerine getirmesi gerekecek.
Yasaklı bir eşyayla sınav binasına gelen adaylar binaya alınmayacak. Bu eşyaları sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında bina içinde taşıdığı belirlenen adayların sınavı geçersiz sayılabilecek
2026 YKS ne zaman yapılacak?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı üç oturumda uygulanacak:
Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi, saat 10.15 — 165 dakika
Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 10.15 — 180 dakika
Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar, saat 15.45 — 120 dakika
Adayların kimlik ve güvenlik kontrollerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav binası önünde sınav saatinden en az bir saat önce hazır bulunması gerekiyor.
Sabah oturumlarında saat 10.00’dan, öğleden sonraki YDT oturumunda ise saat 15.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Belgeleri eksik olan adaylar da mazeretlerine bakılmaksızın sınava kabul edilmeyecek.