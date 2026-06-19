YKS’de kalem silgi verilecek mi 2026? YKS’ye girerken hangi belgeler gerekli? ÖSYM tek tek açıkladı

Sınav binasına getirilmesi yasak eşyalar





Adayların sınav binalarına aşağıdaki eşya ve cihazlarla girmesine izin verilmeyecek:





Çanta, cüzdan ve cep telefonu

Akıllı saat dâhil her türlü saat

Kulaklık, Bluetooth cihazı, telsiz ve çağrı cihazı

Fotoğraf makinesi ve kayıt yapabilen cihazlar

Hesap makinesi, cep bilgisayarı ve elektronik sözlük

Kalem, silgi, kalemtıraş, kâğıt, defter ve ders notu

Kitap, sözlük, dergi ve gazete

Pergel, cetvel ve açıölçer

Her türlü kesici veya delici alet

Şeffaf pet şişedeki su dışında yiyecek ve içecek

Kutu veya şişe içerisindeki ilaçlar

Güneş gözlüğü ve diğer cam eşyalar





İzin verilen istisnalar dışındaki takılar ve metal aksesuarlar





Alyans, basit tel veya lastik toka, sade piercing, basit tokalı kemer ve başörtüsü için kullanılan toplu iğne gibi bazı eşyalar yasak kapsamının dışında tutulacak. Engeli veya sağlık sorunu nedeniyle ilaç ya da yardımcı araçla sınava girmesi gereken adayların, ÖSYM kılavuzundaki ilgili koşulları yerine getirmesi gerekecek.





Yasaklı bir eşyayla sınav binasına gelen adaylar binaya alınmayacak. Bu eşyaları sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında bina içinde taşıdığı belirlenen adayların sınavı geçersiz sayılabilecek