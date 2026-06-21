Dünya Kupası gruptan çıkan takımlar hangileri oldu? Son 32 turu için vize alan ekipler

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetin ardından turnuvada bir üst tura yükselme şansını kaybetti. Gruplarda oynanan karşılaşmaların ardından son 32 turuna adını yazdırmayı garantileyen takımlar da netleşmeye başladı. Peki, Dünya Kupası’nda gruptan çıkan takımlar hangileri? İşte son 32 turu biletini alan ilk ekipler.
ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği ve tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşen devasa 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk ekipler de netlik kazanmaya başladı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen takımlar belli oldu.
Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen takımlar hangileri?
Oynadıkları ilk iki grup karşılaşmasından da zaferle ayrılarak 6 puana ulaşan ev sahiplerinden Meksika (A Grubu), A Milli Takımımızın da bulunduğu grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (D Grubu) ve son olarak Fildişi Sahili'ni devirerek 12 yıl aradan sonra gruptan çıkma başarısı gösteren Almanya (E Grubu) turnuvada adını son 32 turuna yazdırmayı garantileyen ilk ülkeler oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grupları:
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
Dünya Kupası son 32 turu maçları ne zaman?
Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan program şöyle:
28 Haziran Pazar:
Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
29 Haziran Pazartesi:
Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, TSİ 20.00
Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, TSİ 23.30
30 Haziran Salı:
Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 20.00
1 Temmuz Çarşamba:
Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00
Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, TSİ 23.00
2 Temmuz Perşembe:
Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00
Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
3 Temmuz Cuma:
Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, TSİ 02.00
Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00
Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 21.00
4 Temmuz Cumartesi:
Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, TSİ 01.00
Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, TSİ 04.30
Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
4 Temmuz Cumartesi:
Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, Houston Stadı, TSİ 20.00
5 Temmuz Pazar:
Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00
Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00
6 Temmuz Pazartesi:
Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, TSİ 03.00
Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00
7 Temmuz Salı:
Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, TSİ 03.00
Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 23.00