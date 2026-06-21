Dünya Kupası gruptan çıkan takımlar hangileri oldu? Son 32 turu için vize alan ekipler

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği ve tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşen devasa 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ilk ekipler de netlik kazanmaya başladı. İşte 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı garantileyen takımlar belli oldu.