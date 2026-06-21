ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMINDA YARIN SON GÜN: İşte zabıt katibi, İKM memuru, icra katibi, güvenlik görevlisi kadroları için aranan şartlar ve başvuru bilgileri

KPSS puanı şartı bulunuyor





Adli ve idari yargı teşkilatı için başvuracak adaylarda, mezuniyet düzeyine göre 2024 KPSS’nin KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türlerinden alınan sonuçlar esas alınacak.





Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen ve destek personeli pozisyonlarında en az 70 KPSS puanı aranacak. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların ise en az 60 puana sahip olması gerekecek.





Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca bir unvan ve bir adalet komisyonu için başvuru yapabilecek. Birden fazla unvana, kontenjana veya adalet komisyonuna başvurduğu belirlenen adayların müracaatları geçersiz sayılacak.