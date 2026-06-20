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TYT SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI MI? 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr! YKS TYT SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!

TYT SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI MI? 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr! YKS TYT SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!

16:3120/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 maratonu başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu ülke genelinde sabah saatlerinde uygulanırken, adaylar sınav salonlarında ter döktü. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. Adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı saate odaklandı. ÖSYM’nin, önceki yıllardaki uygulamalarına paralel olarak aynı gün içerisinde soru ve cevap anahtarını erişime açması bekleniyor.

YKS 2026’nın ilk oturumu olan TYT tamamlandı. Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı sınavın ardından gözler ÖSYM’ye çevrildi. Adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı anı beklerken, resmi açıklamanın sınavın tamamlanmasının ardından gün içinde yapılması öngörülüyor. TYT sorularının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler, doğru ve yanlışlarını netleştirerek puan hesaplamasına başlayabilecek.

ÖSYM YKS TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

YKS cevap anahtarı esasen üç oturumun yani TYT, AYT ve YDT oturumları sonrası bu üç sınavın cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından tamamlanmış olacak.

YKS CEVAP ANAHTARI - TYT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS'nin ilk oturumu TYT'nin cevap anahtarı sınav bitimi olan saat 13.00'ün ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Ancak açıklama saati kesin olarak bilinmiyor. TYT cevap anahtarı açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak TYT cevap anahtarı PDF sorgulama ekranına erişim sağlayabilirsiniz.

YKS - TYT CEVAP ANHTARI İÇİN TIKLAYIN

TYT SORULARININ YÜZDE KAÇI AÇIKLANACAK?

Sınav tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM, soruların ve cevap anahtarının sadece %10'luk kısmını (Temel Soru Kitapçığı olarak) resmi internet sitesinden açıklıyor. Dolayısıyla TYT sorularının yarın yüzde 10'u açıklanmış olacak.

2026 TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYI SAAT KAÇTA BİTECEK?

TYT (Temel Yeterlilik Testi), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakikalık sürenin ardından saat 13.00’te sona erecek.

2026 TYT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak.

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