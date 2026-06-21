Babalar günü ne zaman bugün mü?

"Senin evladın olarak dünyaya gelmek, hayatın bana verdiği en güzel hediye. Doğruyu, dürüstlüğü ve güçlü durmayı senden öğrendim. İyi ki varsın, Babalar Günün kutlu olsun!"





"Hayatımın kutup yıldızı, canım babam. Babalar Günün kutlu olsun, seni çok seviyorum!"