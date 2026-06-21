Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün 15.45'te başlayacak. Bugün öğleden sonraki oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YDT sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. Peki YDT saat kaçta bitecek, sınav ne kadar kaç dakika sürecek? YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün gerçekleştirilecek. 203 bin 639 adayın başvurduğu YDT’de sınav saatinin kaçta başlayıp kaçta biteceği merak konusu. İşte YDT saat kaçta başlayacak kaçta bitecek sınav ne kadar kaç dakika sürecek? sorusunun yanıtı.
YDT saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek.
YDT’de kaç soru sorulacak?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.
YDT'ye İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday başvurdu.
Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, bugün 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.
YDT sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adayların büyük bir heyecanla bekleyeceği YKS sonuçlarının, 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM'nin internet adresi üzerinden açıklanması bekleniyor.